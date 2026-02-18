Detingut un home per agressió i llançar pedres a un autobús prop d'una escola de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb una agressió i per llançar pedres a l'autobús de la línia urbana 55 de Barcelona, després que l'escola Tres Pins, al barri de Sants-Montjuïc, alertés d'aquests incidents entre febrer i octubre de l'any passat.
Després de tenir constància d'aquests fets, els Mossos i la Guàrdia Urbana es van activar i van contactar amb la secretària del centre que va confirmar que, malgrat la preocupació inicial, la situació es mantenia estable, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimecres.
Finalment, va ser detingut i no s'ha tornat a registrar cap incident similar a la zona, per la qual cosa la policia catalana creu que es tracta del principal responsable, si bé encara es manté un dispositiu preventiu per a la "sensació de tranquil·litat" de la comunitat educativa.