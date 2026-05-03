Detingut un home per agredir sexualment i intentar matar a una dona a Arenys de Mar (Barcelona)

BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 d'abril a Arenys de Mar (Barcelona) a un home de 30 anys com a presumpte autor dels delictes d'assassinat en grau de temptativa, detenció il·legal, agressió sexual, extorsió i contra la integritat moral després d'atacar a una dona que va conèixer mitjançant aplicacions de missatgeria instantània, informa un comunicat dels Mossos aquest diumenge.
La investigació policial es va posar en marxa a mitjans de febrer quan els agents van tenir coneixement de l'ingrés de la víctima en estat molt greu en la Unitat de Vigilància intensiva (UCI) d'un hospital de Badalona, on es va constatar que presentava diverses fractures i lesions de gran gravetat compatibles amb una agressió sexual.
Segons la investigació, l'agressor va extorquir a la víctima per aconseguir diners i la va aïllar progressivament del seu entorn familiar.
L'agressor utilitzava perfils falsos en aplicacions de cites per seleccionar a les seves víctimes i guanyar-se la seva confiança.
Donat el perfil de l'individu i el fet que comptava amb antecedents per successos similars a Estats Units, el Grup de Recerca Internacional de Fugitius (GRIF) va coordinar la seva localització juntament amb l'ABP d'Arenys de Mar per efectuar la seva detenció.