Detingut un home per 18 robatoris amb força a l'interior de vehicles en un pàrquing de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 13 de maig a un home de 23 anys com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a l'interior de vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample, a Barcelona.
La investigació es va iniciar després que, en el mes de febrer, es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un aparcament privat de la zona, amb l'autor accedint als aparcaments i trencant les llunes dels vehicles amb un extintor per sostreure objectes personals, informen els Mossos en un comunicat aquest dissabte.
Entre els objectes robats hi havia roba, sabatilles, eines valorades en uns 200 euros, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals.
Les imatges de videovigilància van permetre identificar al presumpte autor, que actuava de manera reiterada i amb una notable absència de precaució, aprofitant principalment l'horari nocturn per evitar ser descobert.
33 ANTECEDENTS
El detingut acumula 33 antecedents policials, la majoria relacionats amb delictes contra el patrimoni i, especialment, amb robatoris amb força a l'interior de vehicles, i a més consten 10 antecedents per part de la Policia Nacional.
Els investigadors han constatat que després de quedar en llibertat, incloent episodis recents, reprenia l'activitat delictiva "de manera immediata" i va passar a disposició judicial el passat 15 de maig.