Detingut un home per 16 robatoris amb força a cases habitades del barri del Carmel de Barcelona

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor de 16 robatoris amb força en casa habitada --5 dels quals en grau de temptativa--, un robatori violent en un domicili i un altre a la via pública, un furt i una estafa amb targeta de crèdit entre l'11 de setembre i el 30 d'octubre al barri barceloní del Carmel, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
Els investigadors van identificar el sospitós per les càmeres de seguretat --que ja coneixien perquè acumulava 19 antecedents--, però van tenir dificultats per localitzar-lo perquè canviava de domicili i aprofitava la cobertura de coneguts que residien a pisos ocupats per passar-hi la nit.
A causa de l'activitat delinqüencial "frenètica" del sospitós, agents de la Unitat d'Investigació (UI), Seguretat Ciutadana i de paisà de la comissaria d'Horta-Guinardó van obrir un dispositiu per localitzar-lo.
Dijous passat, 30 d'octubre, quan tornava de cometre dos robatoris, va ser detingut al carrer Sigüenza en un operatiu en el qual també va participar l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).
L'ara detingut accedia als domicilis escalant, en alguns casos descalç, i aprofitava per sostreure joies, objectes de valor, telèfons mòbils i altres dispositius tecnològics, a més de diners en efectiu; en total va robar 6.000 euros en metàl·lic.