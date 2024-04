Detingut un home pel tiroteig d'aquest dilluns amb un ferit a Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home aquest dimecres al matí per la seva presumpta relació amb el tiroteig del dilluns al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), en el qual una dona va resultar ferida per l'impacte d'un projectil en la cama.

Segons ha informat la policia catalana en un comunicat, agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Nord van identificar a una persona relacionada amb el tiroteig i aquest dimecres l'han detingut en un domicili després de desplegar un ampli dispositiu policial.

En l'operatiu han participat agents dels Mossos de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro), de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Badalona i Sant Adrià i del Grup Especial d'Intervenció (GEI), que han realitzat l'entrada.

Després de rebre avís el dia de l'incident, la policia va desplegar diverses dotacions per constatar que s'havia produït un tiroteig i que una dona estava sent atesa en un centre mèdic per les ferides en la seva cama.

Al lloc es van traslladar investigadors i efectius de la Policia Científica, que van realitzar una inspecció ocular de la zona en la qual s'havien comès els trets per esclarir-ne l'autoria.