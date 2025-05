Detingut un home a Mollerussa (Lleida) per presumpte simulacre de delicte i temptativa d'estafa

LLEIDA 8 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts passat un home de 47 anys a Mollerussa (Lleida) com a presumpte autor d'un delicte de simulacre de delicte i per temptativa d'estafa, informen en un comunicat.

El 2 d'abril van rebre la denúncia que havien forçat un vehicle i li havien provocat danys, però de la investigació es va desprendre que no hi havia símptomes de forçament, i tot apuntava que el denunciant tenia la intenció de denunciar falsament un robatori perquè l'asseguradora li cobrís unes despeses per danys, que s'enfilaven a més de 3.000 euros.

En vista de les evidències, els mossos van detenir el propietari del vehicle, que va quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant un jutge quan sigui requerit.