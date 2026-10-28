Detingut un home a Madrid després de confessar ser l'autor de la mort de la seva parella a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La Policia Municipal de Madrid ha detingut un home que ha confessat ésser l'autor de la mort violenta de la seva parella en el districte de Nou Barris de Barcelona.
En un apunt en 'X' recollit per Europa Press, els Mossos d'Esquadra informen que s'ha obert una investigació després que el presumpte autor s'hagi lliurat aquest dimecres al migdia davant la policia local de Madrid.
Al matí, efectius de Mossos i Bombers de Barcelona es van dirigir al lloc on s'hauria comès el crim després de rebre avís per part d'una persona que informava que hi havia una dona a l'interior d'un domicili i que no responia.
Al accedir a l'immoble, els efectius han localitzat el cos sense vida d'una dona.
La investigació, assumida per la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, està baix secret de les actuacions.
SENSE ANTECEDENTS JUDICIALS ENTRE TOTS DOS
Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha informat en un comunicat que la plaça 30 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància de Barcelona, en funcions de guàrdia, va realitzar "l'aixecament de cadàver per mort violenta d'una dona, per part, presumptament, de la seva parella".
Afegeix que no consten antecedents judicials entre tots dos i que la plaça de la secció d'instrucció s'inhibirà a la plaça 4 de la secció de violència sobre la dona.