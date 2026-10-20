Detingut un home a Lloret de Mar per transportar 169 quilos de marihuana

GIRONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat, 16 d'octubre, a Lloret de Mar (Girona) un home de 55 anys que transportava 169 quilos de cabdells de marihuana com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un delicte d'usurpació de l'estat civil, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.
Els fets van passar cap a les 22 hores, quan uns agents de paisà van detectar una furgoneta amb unes reixes de ventilació a la part posterior i, davant la sospita que pogués transportar marihuana, li van donar l'alto.
El conductor va baixar del vehicle i es va començar a allunyar sense obeir les ordres dels agents, que li van demanar que mostrés el contingut de la càrrega, van obrir una porta lateral i van descobrir diversos sacs plens de cabdells de marihuana, per la qual cosa el van detenir i van immobilitzar la furgoneta.
Segons la policia, el valor de la substància intervinguda en el mercat negre podria arribar als 304.920 euros, i també van localitzar eines per al cultiu i factures de material per al tractament del cànnabis.
En el moment de la identificació del sospitós, els Mossos van descobrir que tenia dues identitats diferents (totes dues amb antecedents) a l'acreditada en aquell moment, per la qual cosa també se li atribueix un delicte d'usurpació de l'estat civil.