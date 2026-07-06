Detingut un home a Lleida per un robatori amb força en una casa

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home de 45 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un domicili, després que entrés a robar en una casa del barri de la Bordeta de Lleida a les 3 del matí, informa la policia catalana en un comunicat.
Uns testimonis van avisar el 112 després de veure un home vestit amb roba fosca i guants que mirava a l'interior dels vehicles aparcats del carrer Antoni Solé i, posteriorment, saltava la tanca perimetral d'una casa.
Al lloc dels fets hi va arribar una patrulla no uniformada, que va localitzar una persona que coincidia amb la descripció del lladre i que, en escorcollar-lo, van veure que duia una cadena platejata, un rellotge, dos mòbils, un dòlar americà i diners en efectiu.
Els propietaris de la casa on havia entrat l'home, que no s'havien adonat dels fets, van reconèixer els objectes sostrets.
Arran de les evidències, els agents van detenir l'home com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en domicili, el qual ja va ser arrestat el 2015 i 2018 per robatoris en domicilis de Lleida.
El detingut va passar diumenge a disposició judicial davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.