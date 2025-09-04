Detingut un home a Lleida per presumpta venda al detall de cocaïna, heroïna i marihuana

LLEIDA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el dimarts a Lleida un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per presumptament vendre al detall dosis de cocaïna, heroïna i marihuana, informa la policia en un comunicat aquest dijous.
La investigació es va iniciar al juny, després de tenir coneixement que un home es dedicava a vendre substancies estupefaents a la plaça del Treball a consumidors habituals.
Després d'un seguiment en el qual els agents de la Unitat d'Investigació de Lleida van constatar fins a 10 transaccions de droga, dimarts el van exampar quan realitzava una venda al detall de marihuana a l'avinguda Porqueres.
En el moment de la detenció del sospitós --que té 6 antecedents per salut pública--, se li van intervenir 12 embolcalls amb 6 dosis de cocaïna i 6 d'heroïna i 9 dosis de marihuana.
En el registre del seu domicili es van localitzar també 3 bàscules de precisió, 6.715 euros en efectiu, 230 grams d'heroïna, 292 grams de marihuana, 90 grams de cocaïna i substàncies per 'tallar' la droga.