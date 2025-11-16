Detingut un home a Girona per falsificar receptes per aconseguir un fàrmac utilitzable com a droga

GIRONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 12 de novembre a un home de 56 anys a Girona com a presumpte autor d'un delicte de falsificació documental, per falsificar receptes mèdiques per aconseguir un fàrmac que es pot utilitzar com a droga.
A finals d'octubre, Mossos va tenir constància que un home estava usant receptes falsificades d'un oftalmòleg, sense que aquest fora pacient seu, per aconseguir un medicament en diverses farmàcies de Girona i van iniciar una investigació que els va portar a descobrir que el fàrmac demandat era una substància altament addictiva i perjudicial, que podria tenir efectes secundaris severs, informen en un comunicat aquest diumenge.
Els investigadors van observar que l'home havia aconseguit el medicament al voltant de 13 vegades en quatre farmàcies diferents, en ocasions dues vegades per setmana el passat mes d'octubre.
El detingut va acudir a una cinquena farmàcia però no li van dispensar el medicament davant de la sospita que la recepta era falsa.
L'home, que no tenia antecedents, passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona quan sigui requerit.