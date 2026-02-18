Detingut un home a Girona després de robar una bicicleta valorada en 12.000 euros

GIRONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres passat a Girona un home de 40 anys que presumptament acabava de robar una bicicleta valorada en 12.000 euros, informen en un comunicat aquest dimecres.
Els fets van tenir lloc cap a les 10.00 hores quan la víctima va entrar en una cafeteria de la ciutat i va deixar la bicicleta i el casc a l'exterior, i en sortir, va veure que l'hi havien robat, per la qual cosa els Mossos van iniciar la cerca i van trobar el possible autor entrant en una nau en desús.
Després d'identificar-lo i comprovar que coincidia amb la descripció facilitada, l'home va ser arrestat i va passar a disposició judicial dissabte.