Detingut un home a Girona com a presumpte autor d'un robatori amb força en una botiga

GIRONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a la matinada un home de 54 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força en una botiga del carrer Santa Clara de Girona, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.
Després de rebre l'avís, els agents van comprovar que els lladres havien trencat el vidre de l'aparador i s'havien emportat la caixa enregistradora, que va ser localitzada buida poc després al carrer Sant Francesc.
Finalment, uns agents de paisà van localitzar a la zona de Can Gibert del Pla un home que coincidia plenament amb la descripció del sospitós, que compta amb nombrosos antecedents, que va ser detingut.