Detingut un home a Figueres (Girona) per cultivar 199 plantes de marihuana al seu domicili

GIRONA 24 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home a la localitat de Figueres (Girona) acusat d'un delicte contra la salut pública en desmantellar al seu domicili una plantació interior amb 199 plantes de marihuana.
La policia catalana ha informat d'aquest operatiu en una anotació a X, recollida per Europa Press.
L'arrestat també està acusat d'un delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que utilitzava una connexió il·legal per alimentar les instal·lacions.