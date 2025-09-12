Detingut un home enxampat amb més d'un quilo de cocaïna en un ferri a Alcúdia

PALMA 12 set. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil, en col·laboració amb l'Agència Tributària, ha detingut un home, espanyol de 33 anys, que presumptament transportava més d'un quilo de cocaïna en un ferri entre Barcelona i Alcúdia.
La detenció s'ha dut a terme durant l'operació Tebal, en la qual agents de diferents unitats de la Guàrdia Civil de les Balears i funcionaris de l'Agència Tributària feien controls aleatoris en el desembarcament d'un vaixell de línia regular al Port d'Alcúdia, segons l'institut armat.
Així, els agents van fer inspeccions als vehicles que baixaven del ferri i, en concret, en un cotxe on el gos de la Guàrdia Civil mostrava un marcat interès.
A l'interior es va trobar ocult sota el seient una tauleta d'1,12 quilos de cocaïna i l'home va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.