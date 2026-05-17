Detingut un home després d'un tiroteig al carrer Batllori de L'Hospitalet (Barcelona)

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
Un home de 30 anys ha estat detingut aquest diumenge per la matinada després d'un tiroteig al carrer Batllori de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informen fonts dels Mossos d'Esquadra consultades per Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', els fets han tingut lloc cap a les 5 del matí, quan la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet va tenir coneixement d'uns "tirs" al carrer Batllori, després del que van començar a fer seguiment a un cotxe que van creure implicat i van detenir al conductor.
Les mateixes fonts afirmen que "de moment no hi ha constància de cap ferit" i que s'han recaptat indicis per començar la investigació dels fets.