Detingut un home després d'un presumpte furt per valor de 245.000 euros a l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 22 anys amb "una alta activitat delictiva" amb una trentena d'antecedents policials, la gran majoria a l'entorn aeroportuari, entre ells un per valor de 245.000 euros el dissabte 1 de juliol a l'Aeroport de Barcelona.

Concretament, la víctima realitzava gestions de facturació als mostradors quan l'home li va sostreure la maleta i la bossa de mà, on hi havia tres rellotges d'alta gamma per un valor total de 240.000 euros i diners en efectiu, informa la policia catalana en un comunicat aquest dissabte.

La víctima va aconseguir retenir al presumpte autor als voltants del lloc gràcies a l'avís i la descripció dels testimonis fins a l'arribada dels agents, que el van detenir.