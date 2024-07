Detingut un home després de desmantellar dues plantacions de marihuana a Riudarenes

GIRONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home després d'intervenir dos immobles dedicats a la producció de marihuana a la localitat de Riudarenes (Girona).

El Ministeri d'Interior explica en un comunicat aquest dimecres que la investigació es va obrir gràcies a la col·laboració dels ciutadans que patien "talls de llum ocasionals" a prop de les plantacions.

Les plantacions se situaven en habitatges tipus xalet amb "fortes mesures de seguretat" dins de sales equipades per al creixement del cultiu i aïllades de l'exterior per evitar ser detectades per les autoritats.

A més de 118 plantes de marihuana, a l'immoble on es va dur a terme la detenció també hi van trobar dues ballestes amb 63 fletxes de caça, 2.125 cartutxos de diferents calibres i 11 armes blanques.

El frau elèctric s'enfila per sobre dels 50.000 euros i després de la detenció del presumpte autor dels diversos delictes, s'ha aconseguit normalitzar el consum elèctric a la zona.