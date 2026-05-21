Detingut un home a Corbera (Barcelona) buscat per la justícia de França per tràfic de drogues

Tenia una ordre europea de detenció i entrega en vigor, la qual cosa va precipitar la seva detenció al carrer
BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -
Els agents de la Policia Nacional han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues que operava des del seu domicili particular a la localitat de Corbera de Llobregat (Barcelona) i a qui li constava una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) en vigor dictada per les autoritats judicials de França.
El Grup I de la Policia Judicial de la comissaria de Cornellà va obrir la investigació el passat mes de novembre del 2023 juntament amb la Policia Judicial de Sant Adrià de Besòs, que tenia informacions anònimes que en un habitatge a la localitat de Corbera s'estava cometent un presumpte delicte de tràfic de drogues, informa la Policia Nacional en un comunicat aquest dijous.
Després de corroborar la informació, les comissaries locals de la Policia Nacional de Cornellà de Llobregat i Sant Adrià de Besòs van dissenyar un dispositiu de vigilància coordinat al voltant del domicili investigat.
Durant el transcurs de la investigació es va poder observar en múltiples ocasions, com diversos vehicles amb matrícula francesa principalment i altres vehicles espanyols aparcaven a la porta del domicili del detingut per introduir motxilles o maletes a l'immoble.
ES VA PRECIPITAR LA DETENCIÓ
Els policies van tenir constància d'una OEDE en vigor contra l'investigat dictada per l'autoritat judicial francesa per pertinença a un grup criminal, tràfic de drogues i blanqueig de capitals, per la qual cosa es va accelerar l'operatiu policial i se'l va detenir al carrer mentre circulava en un vehicle.
Les policies locals de Corbera i Cervelló van participar activament en la intercepció del vehicle que traslladava l'investigat i durant l'escorcoll es va trobar entre les seves pertinences 20 grams d'haixix, 760 euros en efectiu i quatre telèfons mòbils.
Ja amb el detingut a les dependències policials, el jutjat va autoritzar l'entrada i escorcoll al domicili investigat, en el qual es van decomissar un total de 4,915 quilograms d'haixix, es van intervenir cinc telèfons mòbils i 1.490 euros.
Després de ser posat a disposició judicial, es va decretar l'ingrés a presó provisional en espera de materialitzar l'extradició a les autoritats judicials franceses.