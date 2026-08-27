Detingut un home com a presumpte autor de l'últim incendi a la serra de Collserola (Barcelona)

AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un home per la seva presumpta relació amb l'incendi que va cremar 54 hectàrees del parc natural de la serra de Collserola, a Barcelona.
Segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat fonts municipals a Europa Press, la detenció es va produir el dimecres al matí, després que uns testimonis assenyalessin que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer Palamós, prop del punt en el qual es va originar l'incendi.
El foc va començar el dimarts a la tarda en la carretera alta de les Roquetes, al districte de Nou Barris, i va obligar a confinar els barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana.