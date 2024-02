Detingut un home buscat a Albània després d'escapar d'un control a Sitges (Barcelona)

BARCELONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut un home buscat a Albània per causes pendents per pertinença a organització criminal i delictes relacionats amb el patrimoni, el qual van trobar després d'escapar d'un control a la C-31 a l'altura de Sitges (Barcelona).

Es tractava d'un dispositiu preventiu que buscava armes i drogues, i els agents van veure que una persona que encara no havia passat el control va abandonar el vehicle, ha explicat la Guàrdia Civil en un comunicat aquest divendres.

L'home "va fugir a peu deixant-se caure per un barranc" i sense fer cas als agents que li ordenaven que s'aturés.

Diversos agents el van perseguir a peu durant mitja hora, en un terreny boscós i amb poca visibilitat perquè ja era fosc, i el van detenir pels presumptes delictes de desobediència greu i lesions, perquè durant l'arrest va forcejar amb un agent i li va provocar lesions lleus al canell.

En identificar-lo, van constatar que l'home tenia activades dues ordres de detenció, una d'ingrés a presó i una altra d'expulsió del país en tenir causes pendents.