Detingut un home a Barcelona com a presumpte autor de quatre robatoris amb força a Sant Martí

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys per presumptament cometre al gener quatre robatoris amb força a l'interior de domicilis al districte Sant Martí de Barcelona, han informat aquest diumenge en un comunicat.

Segons la policia catalana, el detingut va utilitzar la tècnica de la radiografia o va aprofitar l'entrada i sortida dels veïns per accedir al pati on identificava algun pis amb la finestra oberta i escalava per accedir-hi i robar joies, diners i dispositius electrònics que podien ser venuts al mercat il·legal.

Els Mossos d'Esquadra van localitzar el passat 8 de març el sospitós, quan van detectar un vehicle amb diversos ocupants amb antecedents de delictes contra el patrimoni, a més de posseir eines per obrir portes i un patinet elèctric que havia estat robat en un dels domicilis.

La investigació ha aconseguit relacionar un dels ocupants del vehicle amb els quatre robatoris, la qual cosa va permetre que fos detingut dimecres passat.

El detingut ha passat a disposició judicial, davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Barcelona, i la investigació continua oberta i no es descarten més detencions.