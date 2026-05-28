Detingut un home a Barcelona amb sis quilos de marihuana buscat per les autoritats alemanyes

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a l'estació d'autobusos Barcelona-Nord un home com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues, falsificació documental i atemptat a l'autoritat, que tenia en vigor una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) dictada per les autoritats d'Alemanya, després de trobar entre les seves pertinences més de 6 quilos de marihuana, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dijous.
Els fets van tenir lloc al maig, després que uns agents de la Brigada Mòbil-Policia en el Transport detectessin dos individus amb actitud esquiva respecte als vigilants de seguretat uniformats de l'estació i, després de demanar-los la identificació, un d'ells va donar un document d'identitat que no coincidia amb les seves dades facials, per la qual cosa es va escorcollar les seves pertinences.
Durant l'escorcoll es va localitzar un altre document d'identitat amb un altre nom i una imatge que sí corresponia amb la del sospitós i, després de comprovar-ne la filiació, va resultar que li constava una OEDE per tràfic de drogues dictada per les autoritats alemanyes.
A més, en obrir la consigna es va localitzar una motxilla i una bossa de viatge que contenien un total de 6,096 quilos de cabdells de marihuana, motiu pel qual va ser detingut com a presumpte delicte de tràfic de drogues i falsedat documental i, després de resistir-se violentament agredint tres policies i un vigilant, també per atemptat a l'autoritat.
L'altre ciutadà va fugir mentre els policies intentaven reduir el seu acompanyant i va deixar la seva documentació personal en possessió dels agents, amb la qual cosa es van confirmar les sospites que l'equipatge l'havien consignat tots dos.
El detingut ha passat a disposició judicial per ser extradit a Alemanya, mentre que s'ha decretat una ordre de crida i cerca per detenir el ciutadà que es va escapar com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.