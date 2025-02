Detingut un home amb un passaport italià falsificat a la Jonquera (Girona)

GIRONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home que va presentar un passaport falsificat quan se'l va identificar en un control de documentació rutinari a la Jonquera (Girona), segons han informat en un comunicat aquest dilluns.

Agents de la Brigada de Resposta a la Immigració Clandestina (BRIC), en un control de documentació rutinari a la Jonquera, van sol·licitar a un ciutadà que s'identifiqués i els va entregar una carta d'identitat italiana.

Mentre els agents comprovaven les dades, el ciutadà va mostrar un passaport d'Itàlia i evidenciava "un comportament de nerviosisme inusual", segons indiquen.

Els agents van observar que la "documentació no oferia prou garanties d'autenticitat", per la qual cosa van requerir l'ajuda de l'anomenat Punt Atenes per comprovar-ne la veracitat.

Un cop rebut l'informe tècnic i fetes les comprovacions necessàries, es va dictaminar la falsificació del passaport, per la qual cosa el ciutadà va quedar detingut per un delicte de falsificació de document públic.