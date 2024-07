Detingut un home amb dotze antecedents per circular sense permís de conduir a Tarragona

TARRAGONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que circulava per l'AP-7 a Tarragona per conduir sense permís, el mateix que ja va ser arrestat fa 15 dies pel mateix motiu i que acumula una dotzena d'antecedents policials per altres fets.

Segons informa la policia catalana en un comunicat, els fets han tingut lloc aquest dijous a les 00.36 hores després d'una col·lisió per encalç entre dos turismes.

Després d'acudir al lloc del sinistre, en el qual no hi ha hagut ferits, els Mossos han comprovat que un dels dos conductors implicats en l'accident no tenia permís de conduir.

També han comprovat que el passat 20 de juny el mateix subjecte va ser detingut a Badalona (Barcelona) per la mateixa causa, en aquella ocasió va falsificar el document per poder llogar el vehicle on viatjava.

Està previst que el detingut passi a disposició judicial al jutjat d'instrucció de Tarragona durant les pròximes hores.