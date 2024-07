Detingut un home amb 46 antecedents per presumptes robatoris a trasters i pàrquings de Barcelona

BARCELONA, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de 15 furts, 28 robatoris amb força a trasters i pàrquings, i 3 robatoris a domicilis de Barcelona, sumant un total de 46 antecedents, informa el cos policial en un comunicat aquest divendres.

La investigació va començar el 19 de novembre del 2023 per la denúncia d'un veí al qual havien robat una bicicleta valorada en 1.000 euros, el presumpte lladre va ser identificat gràcies a les càmeres de seguretat que hi havia al pàrquing on es va produir el delicte.

Des d'aleshores el 'modus operandi' del presumpte delinqüent va ser actuar en trasters privats i emportar-se objectes personals de valor, fent-ho en massa: en un dia va arribar a desvalisar 15 trasters.

Al maig, la policia va resoldre un robatori d'aquest individu, identificat per dos agents al districte de Ciutat Vella per tenir una "actitud sospitosa" i a la seva motxilla hi van trobar objectes electrònics robats de gran valor, posteriorment retornats al seu propietari.

El 18 de juliol, els Mossos van detenir el presumpte delinqüent al districte de Sarrià-Sant Gervasi amb una dona que va participar en alguns dels robatoris com a còmplice i es calcula que el valor total dels objectes sostrets supera els 70.000 euros.