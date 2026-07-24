Detingut un home a Almenar (Lleida) per tràfic de cocaïna i heroïna

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Almenar (Lleida), de 55 anys, com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues, cocaïna i heroïna.
En un comunicat, expliquen que els agents van tenir constància que un veí de la població, presumptament, distribuïda la droga a consumidors d'Almenar i poblacions de la zona.
La unitat d'investigació de Lleida va efectuar 5 dispositius de vigilància i seguiment, que van permetre confirmar les sospites: l'investigat venia la droga des del seu domicili, al carrer Lleida, i es desplaçava amb el seu vehicle per fer les transaccions als pobles del voltant.
Després de la detenció, es va efectuar l'entrada i escorcoll a l'habitatge, on van decomissar 122 grams de cocaïna, 7 grams d'heroïna i més de 8.000 euros en bitllets fraccionats.
El detingut, que tenia antecedents, ha passat aquest divendres a disposició judicial a Lleida.