Detingut a Alcanar per un presumpte delicte d'assetjament i pornografia infantil

Es feia passar per un jove de 16 anys per demanar fotos a menors
TARRAGONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han detingut un home de 26 anys a Alcanar (Tarragona) per un presumpte delicte d'assetjament sexual a menors, exhibicionisme, sextorsió i pornografia infantil, informa el cos en un comunicat aquest dijous.
Han acreditat l'existència de 2.958 fotografies i 213 vídeos de pornografia infantil després d'intervenir material informàtic del detingut, amb el qual han provat l'existència de 21 víctimes, totes dones menors i d'edats compreses entre els 9 i els 17 anys.
La investigació va començar arran de les diligències instruïdes per la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona (UFAM) de Puerto del Rosario (Fuerteventura), quan una nena d'11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual a les xarxes socials.
PERFIL FALS A LES XARXES
La nena va assenyalar haver iniciat una relació virtual amb qui deia ser un home adolescent, de 16 anys, anomenat 'Alex', després de conèixer-se pel xat d'un videojoc en què es va anar guanyant la confiança de la menor fins a tenir-hi converses "cada vegada més íntimes".
L''Alex' era el jove de 26 anys detingut, que va crear un perfil fals amb imatges d'altres menors i es va fer passar per un jove de 16 anys d'aparença "atractiva" amb el qual va intentar contactar amb prop de 200 menors en diferents xarxes socials, de les quals va arribar a iniciar contacte regular amb 37 i finalment assetjar 21.
Un cop aconseguia el telèfon de les menors, els exigia material cada vegada més explícit i el "to amigable i fins i tot romàntic dels primers dies, es convertia en assetjament sexual, amb serioses amenaces i coaccions, amenaçant la nena amb publicar les imatges a les xarxes i ensenyar a tots els seus amics i a la família els videos".