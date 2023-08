Detingut un home acusat de cinc robatoris amb violència a Lleida

LLEIDA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home de 29 anys acusat de cinc robatoris amb violència a Lleida: un el 2022 i la resta durant aquest any.

Quatre dels robatoris van ser a sales de joc i salons recreatius i el més recent en un supermercat, informa aquest dissabte el cos català en un comunicat.

L'acusat entrava a les sales de joc amb un document d'identitat que corresponia a una altra persona i, un cop dins, amb un "ganivet de grans dimensions intimidava els treballadors i sostreia quantitats de diners" d'entre 260 i 4.818 euros.

Aquest dijous, els agents van entrar al domicili de l'home per escorcollar-lo i hi van trobar un ganivet de grans dimensions i la roba que presumptament havia utilitzat per a alguns robatoris.

El detingut passarà a disposició judicial durant les pròximes hores davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.