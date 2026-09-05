Detingut un home de 42 anys per agredir a la seva parella a Aitona (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest divendres a un home de 42 anys per presumptament agredir a la seva parella a Aitona (Lleida), causant-li ferides per les quals està hospitalitzada en la UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, encara que no es tem per la seva vida, ha pogut saber Europa Press.
Segons ha avançat el 'Segre' els fets s'han produït la matinada d'aquest divendres.
En un primer moment, la dona va ser traslladada al CAP d'Aitona i d'allà va ser derivada a l'hospital per la gravetat de les seves ferides, per la qual cosa es va avisar als Mossos d'Esquadra, tal com marca el protocol, i van iniciar una investigació per localitzar a l'autor, detingut unes hores més tard.