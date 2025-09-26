Detingut un home de 34 anys per agredir sexualment una dona a l'Eixample

BARCELONA 26 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a les 6.40 hores un home de 34 anys que presumptament estava agredint sexualment una dona al districte de l'Eixample de Barcelona, informen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', els fets han tingut lloc a la zona del carrer Casp, quan una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) ha detectat que un home estava fent tocaments a una dona "desorientada" que no sabia qui era ell.
Els Mossos han detingut el presumpte autor --sense antecedents previs-- i la víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari; finalment, s'ha obert una investigació per esclarir els fets.