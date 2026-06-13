Detingut un home de 29 anys per robar de matinada en domicilis de Sant Andreu (Barcelona)

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -
Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 29 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força en domicilis del districte barceloní de Sant Andreu, on assaltava els habitatges de matinada mitjançant escalaments, informa un comunicat del cos policial aquest dissabte.
La investigació es va iniciar després de denunciar-se dos robatoris comesos al maig contra dones de 84 i 72 anys que vivien soles i tenien problemes de mobilitat, a els qui l'arrestat va sorprendre mentre dormien després de forçar les finestres o arrencar les reixes dels immobles, a pesar que no seleccionava prèviament els immobles ni a les seves víctimes.
En el primer assalt del 10 de maig, el lladre va escalar fins al pis de la víctima de 84 anys i va usar el traductor del mòbil per exigir-li els diners, portant-se 1.900 euros en efectiu i diverses joies després de netejar les superfícies amb un drap de cuina per esborrar les seves petjades.
Durant el segon robatori del 19 de maig, el detingut va arrencar la reixa de la finestra per entrar a la casa de la dona de 72 anys, emprant novament el traductor del seu telèfon per intimidar-la i demanar-li una motxilla on va guardar un botí de 280 euros i diverses joies.
Els reconeixements fotogràfics van permetre identificar al sospitós, qui ja acumulava múltiples antecedents en aquest any 2026 per robatoris amb força similars a Badalona i en els districtes barcelonins de Sant Martí i Sants.
L'operatiu d'arrest es va executar de forma conjunta el passat 7 de juny per agents de Seguretat Ciutadana del Prat de Llobregat i de la Unitat d'Investigació de Sant Andreu, passant el detingut a disposició judicial l'endemà de la seva captura.