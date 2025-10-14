Detingut un home de 27 anys a Arbeca (Lleida) per robar a sis cases i dos magatzems a l'agost

LLEIDA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 27 anys per presumptament robar a sis domicilis i dos magatzems a Arbeca (Lleida) a l'agost, informen en un comunicat aquest dimarts.
La matinada del 4 al 5 d'agost es van produir els dos fets inicials i es van anar repetint casos similars fins al passat 3 d'octubre, quan es va produir l'últim, i els investigadors van apuntar a la relació del presumpte autor amb la població, ja que moltes de les cases eren de gent gran que no hi residia o segones residències.
A l'interior de les cases robava tota mena d'objectes, tot i que no fossin de valor, i a mitjans de setembre, en un dels robatoris, els denunciants van aportar imatges, per la qual cosa una patrulla que duia a terme controls preventius de ferralla el va identificar, va ser arrestat i va passar a disposició judicial aquest dissabte.