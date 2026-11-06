Detingut un home de 26 anys per 16 robatoris amb força a locals de Manresa

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'octubre un home de 26 anys com a presumpte autor de 16 robatoris amb força en establiments de Manresa (Barcelona), segons informen en un comunicat aquest divendres.
Entre els mesos d'abril i agost es van produir diversos robatoris a bars, restaurants i altres locals de Manresa, i la majoria de fets es van concentrar durant els mesos d'estiu, si bé l'autor va accedir al mateix local en més d'una ocasió.
Sempre actuava de la mateixa manera: entrava de matinada forçant les portes d'accés o vidres, i un cop dins, robava els diners de la caixa enregistradora i si trobava dispositius electrònics també se'ls emportava.
Els agents van determinar que tots els fets seguien un mateix patró i que els indicis apuntaven a un únic autor.
El detingut, amb antecedents per delictes contra el patrimoni, va passar a disposició judicial el 29 d'octubre.