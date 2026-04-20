Actualitzat 20/04/2026 11:58

Detingut un home de 24 anys a Lleida per agressió sexual i robatori amb violència

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 20 abr. (EUROPA PRESS) -

Un home de 24 anys va ser detingut dissabte a Lleida com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i robatori amb violència, segons confirmen fonts de la Guàrdia Urbana del municipi a Europa Press aquest dilluns i ha avançat 'La Mañana'.

Els fets es van produir cap a les 13.30 hores quan els agents locals van detenir l'home, que presumptament havia robat a la dona i la va agredir sexualment durant el furt.

El mateix diari indica que l'autor va intentar fugir sense èxit.

