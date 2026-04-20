Detingut un home de 24 anys a Lleida per agressió sexual i robatori amb violència

LLEIDA 20 abr. (EUROPA PRESS) -
Un home de 24 anys va ser detingut dissabte a Lleida com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual i robatori amb violència, segons confirmen fonts de la Guàrdia Urbana del municipi a Europa Press aquest dilluns i ha avançat 'La Mañana'.
Els fets es van produir cap a les 13.30 hores quan els agents locals van detenir l'home, que presumptament havia robat a la dona i la va agredir sexualment durant el furt.
El mateix diari indica que l'autor va intentar fugir sense èxit.