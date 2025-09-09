Detingut un home de 23 anys a Olot (Girona) per presumpta agressió sexual a una menor

GIRONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts un home de 23 anys com a presumpte autor d'una agressió sexual a una menor el 6 de setembre a la matinada a Olot (Girona), informen en un comunicat.
L'agressió es va produir cap a la 1.00 fora de la zona d'oci i concerts que se celebraven aquest cap de setmana per les Festes del Tura, i l'han detingut aquest dimarts a les 3 de la matinada.
El personal de l'equip directiu i educatiu del Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) on resideix l'adolescent ha ofert acompanyament, i el cas s'ha derivat a un servei Barnahus per oferir el suport especialitzat dels professionals que l'acompanyaran durant tot el procés de denúncia.
La Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) de la Generalitat ha contactat amb el CRAE per oferir suport i recopilar informació sobre el cas, i la Generalitat preveu presentar-se com a acusació particular quan comenci el procés judicial.
La investigació continua oberta i el detingut passarà a disposició judicial en les pròximes hores, un cop hagi acabat la instrucció dels fets al jutjat en funcions de guàrdia d'Olot.