Detingut un home de 22 anys a l'Hospitalet de Llobregat per quatre robatoris amb violència

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -
Agents dels Mossos d'Esquadra del Grup de Multireincidents (KANPAI) van detenir el passat 29 de maig a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a un home de 22 anys per dos robatoris amb violència consumats, dos en grau de temptativa i tres delictes lleus de lesions, informa un comunicat del cos policial aquest diumenge.
La investigació policial es va iniciar després de detectar un increment d'assalts amb un mateix patró d'actuació als carrers del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat.
L'home utilitzava un patinet elèctric per circular per la vorera, aproximar-se per l'esquena a les víctimes i arrencar-los d'una tirada les cadenes que portaven al coll.
Els agents van constatar que el detingut seleccionava principalment a dones d'edat avançada, arribant a causar lesions lleus a tres de les víctimes durant les estirades per sostreure les joies.
Els Mossos d'Esquadra consideraven a l'arrestat un objectiu prioritari per la seva alta activitat delictiva a la zona, i després de la seva localització el sospitós va passar a la disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.