Detingut a Granyanella (Lleida) amb una bossa d'1,8 quilos de cabdells de marihuana al seu vehicle

LLEIDA 29 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a Granyanella, a la comarca de la Segarra (Lleida), un home de 34 anys que va ser detectat conduint a l'A-2 amb la ITV caducada, i durant l'escorcoll, van localitzar a l'interior 1.840 grams de cabdells de marihuana en una bossa.
Segons informa la policia catalana en un comunicat aquest dijous, el preu de la droga decomissada tenia un valor de 12.180 euros.
El detingut, amb antecedents policials, passarà aquest dijous a disposició judicial.