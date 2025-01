Detingut a Girona per presumptament descarregar i compartir arxius de pornografia infantil

GIRONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut al municipi de les Preses (Girona) un home que presumptament es dedicava a descarregar i compartir arxius de pornografia infantil a través d'una coneguda pàgina d'internet, ha informat la Policia Nacional en un comunicat aquest dimarts.

Durant el transcurs de la investigació, que va començar gràcies a informacions anònimes que alertaven de la seva activitat, es va descobrir que el detingut va començar el 2023 a descarregar més de 200 arxius de contingut d'explotació infantil, la majoria en format vídeo i amb contingut totalment explícit.

El detingut feia servir la xarxa en línia P2P més utilitzada a Espanya, en què usuaris de qualsevol indret del món es poden posar en contacte entre ells i compartir i descarregar arxius de qualsevol mena, en aquest cas de contingut pedòfil.

La Policia Nacional, després de constatar l'activitat il·lícita del detingut, va traslladar aquests fets a l'autoritat judicial, que va autoritzar els agents a entrar i escorcollar el seu domicili, on ha estat posteriorment detingut.

Han intervingut el seu 'hardware' informàtic i els dispositius d'emmagatzematge massiu, on desava els fitxers il·legals, els quals anava classificant al seu PC, i a més, s'ha constatat que hi ha més de 2.000 arxius que encara no hauria classificat.