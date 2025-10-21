Detingut a Girona per fer tocaments a dones dins un bus urbà

GIRONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Girona un home de 64 anys com a presumpte autor de tres agressions sexuals, després que dues dones joves denunciessin tocaments a les parts íntimes dins un autobús urbà de la ciutat, informen en un comunicat aquest dimarts.
La primera agressió es va produir el 6 d'octubre a les 08.00 hores i la segona l'endemà durant la mateixa franja horària, per la qual cosa els Mossos van desplegar un dispositiu aquest dilluns a la parada de bus del carrer Migdia, on agents de paisà van observar un home que coincidia plenament amb la descripció de les víctimes.
L'home pujava a l'autobús durant aquella hora perquè estava ple principalment d'estudiants i els agents van veure com s'acostava a una dona, li refregava les parts íntimes i li tocava els pits amb el colze, raó per la cosa va ser arrestat in fraganti.
Per aquests fets, els Mossos li atribueixen tres delictes d'agressió sexual.
Finalment, el detingut --sense antecedents policials-- ha passat a disposició judicial aquest dimarts.