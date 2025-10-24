Detingut a Girona per escopir a una nena de cinc mesos i a 7 dones des de l'agost

GIRONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Girona per presumptament escopir a una nena de cinc mesos i haver-ho fet amb set dones des del mes d'agost, informen fonts policials a Europa Press.
Concretament, va ser detingut dimecres pel primer fet, i durant la detenció, la policia catalana va registrar la resta de denúncies.
La primera denúncia consta de l'1 d'agost i l'última, el 21 d'octubre, i està previst que passi a disposició judicial aquest divendres acusat de tracte vexatori i degradant.