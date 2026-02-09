Detingut a Girona un fugitiu condemnat per tràfic de drogues a Itàlia

GIRONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional va detenir el passat 29 de gener un fugitiu buscat per les autoritats d'Itàlia i condemnat per tràfic de drogues, que estava en espera de complir condemna en aquest país, informen en un comunicat aquest dilluns.
La detenció es va produir a l'oficina de tramitació de documentació de la Policia Nacional de Girona quan al detingut, que pretenia fer els tràmits de canvi de nom en la seva documentació, li pesava una ordre cerca, detenció i extradició de les autoritats judicials d'Itàlia.
L'individu va ser detingut a Itàlia per delictes contra la salut pública, però després de dictar-se la sentència ferma, va fugir i es va amagar a Girona l'any 2021 i, després de la detenció, l'Audiència Nacional va decretar el mateix 29 de gener el seu ingrés a presó per posteriorment ser extradit a Itàlia on haurà de complir condemna.