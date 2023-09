Un detingut a Ginebra per la seva presumpta relació amb la mort d'un home a l'agost a Barcelona

BARCELONA, 15 set. (EUROPA PRESS) -

La Policia Federal de Suïssa ha detingut aquest divendres a la tarda a Ginebra un jove de 21 anys per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre el 15 d'agost al districte de Sant Martí de Barcelona, i està previst que sigui traslladat fins a la capital catalana per passar a disposició judicial.

En un comunicat, els Mossos d'Esquadra han explicat que el dia del crim, cap a les 2.30 hores, van ser requerits per dirigir-se a un domicili de la ciutat on hi havia un home de 48 anys sense vida.

Els agents van obrir una investigació i van situar el presumpte autor de la mort a Ginebra i, a través del jutjat coneixedor de la causa es va activar una comissió rogatòria internacional (CRI) que s'ha fet efectiva gràcies a la col·laboració de les autoritats judicials suïsses i de la Policia Federal del país.