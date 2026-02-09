Detingut un funcionari de Quatre Camins per introduir droga a la presó

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un funcionari de presons del Centre Penitenciari Quatre Camins, a la Roca del Vallès (Barcelona), segons han informat fonts de la Conselleria de Justícia a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', el funcionari ha estat detingut per un delicte contra la salut pública per presumptament intentar introduir droga a l'interior del centre penitenciari.
L'abril de l'any passat, els Mossos van detenir un altre funcionari a la presó de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), per un delicte contra la salut pública per presumptament introduir drogues i mòbils al centre penitenciari i, un mes més tard, van arrestar un mediador intercultural de la mateixa presó quan accedia a la feina portant haixix, cocaïna i marihuana.