Detingut un fugitiu serbi acusat de tràfic de drogues a Lloret de Mar (Girona)

GIRONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha detingut a un fugitiu serbi, sobre el qual pesava una Ordre Internacional de Detenció per un delicte de tràfic de drogues, a Lloret de Mar (Girona).
L'home va ser traslladat a dependències policials al juliol després d'una identificació a la via pública, en la qual els agents van determinar que la seva documentació no oferia "garanties d'autenticitat", informa la policia en un comunicat aquest dilluns.
Després de ser identificat plenament, va ser detingut en confirmar-se que portava 7 anys residint de forma il·legal a Espanya utilitzant documentació falsificada, raó per la qual va passar a disposició judicial i finalment va quedar en llibertat.
Al no estar totalment identificat, la unitat de verificació de documents va informar a la policia científica, que a través de programes de verificació facial va aconseguir comprovar que l'home que havia estat detingut era un ciutadà serbi buscat per la justícia del seu país.
Seguidament, es va activar un dispositiu policial per detenir-lo de nou i una vegada en mans de la policia, es va posar a disposició del Jutjat d'Instrucció 2 de l'Audiència Nacional, que va decretar el seu ingrés a presó.