Detingut a Fogars de la Selva (Barcelona) amb drogues i més de 59.000 euros al seu cotxe

BARCELONA 17 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de març a Fogars de la Selva (Barcelona) un home de 36 anys que va passar a gran velocitat per davant d'una patrulla de paisà que feia tasques de seguretat a l'AP-7, i al vehicle van localitzar 190 grams de cocaïna, 17,5 d'haixix, 2,5 de marihuana i 59.345 euros en efectiu.
Després de detectar una forta olor de marihuana van comprovar-ne l'interior, on també hi havia 3.000 pesos mexicans, una polsera i un rellotge d'alta gamma, informa la policia catalana en un comunicat aquest dimarts.
El van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues, i va comparèixer al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Arenys de Mar (Barcelona).