Publicat 16/09/2026 10:43

Detingut un fisioterapeuta arran de 3 denúncies per tocaments a Juncosa (Lleida)

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 16 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un fisioterapeuta de 30 anys arran de tres denúncies per tocaments a clientes a Juncosa (Lleida), han informat fonts de la policia catalana a Europa Press aquest dimecres i ha avançat 'Segre'.

S'acusa l'home de tres presumptes agressions sexuals sense penetració i d'un altre delicte d'assetjament.

El cos no descarta noves denúncies arran de la publicació de la informació en els mitjans.

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