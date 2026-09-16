Detingut un fisioterapeuta arran de 3 denúncies per tocaments a Juncosa (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un fisioterapeuta de 30 anys arran de tres denúncies per tocaments a clientes a Juncosa (Lleida), han informat fonts de la policia catalana a Europa Press aquest dimecres i ha avançat 'Segre'.
S'acusa l'home de tres presumptes agressions sexuals sense penetració i d'un altre delicte d'assetjament.
El cos no descarta noves denúncies arran de la publicació de la informació en els mitjans.