Detingut el fill de la dona morta després de caure d'un balcó a L'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha detingut al fill de la dona que va morir la matinada d'aquest dimarts a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), després que aquesta caigués per un balcó, informen els Mossos d'Esquadra en un tuit d'aquest dimarts, recollit per Europa Press.
Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la DIC de la Regió Metropolitana Sud han obert una investigació per esclarir les causes de la mort de la dona.
Cap a les 00.15 hores els Mossos van ser alertats de la localització del cos d'una dona a la via pública que presentava signes de violència: fins al lloc es van desplaçar Mossos, Guàrdia Urbana de la localitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) però la dona va acabar morint.
En el lloc dels fets també es va localitzar un home de 54 anys, que va quedar detingut per la Guàrdia Urbana per la seva presumpta relació amb els fets investigats.
Els Mossos investiguen els fets com un cas de violència domèstica, "ja que el detingut és el fill de la víctima", i l'autoritat judicial ha decretat el secret de les actuacions.