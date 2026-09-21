Un detingut a Figueres per dos presumptes robatoris a l'interior de vehicles

GIRONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres (Girona) han detingut un home de 35 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a l'interior de vehicles, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
El primer fet va tenir lloc l'11 de setembre cap a la una de la matinada, quan els agents van rebre un avís en el qual s'alertava que un home estava trencant la finestreta posterior d'un cotxe i, gràcies a la col·laboració ciutadana, van aconseguir detenir el sospitós, que acumula múltiples antecedents per fets similars.
L'endemà, pocs minuts després de la mitjanit, van rebre una altra alerta per la presència d'un home que generava molèsties entre el carrer Migdia i l'estació d'autobusos i, en arribar-hi, van comprovar que era el mateix individu, que havia quedat en llibertat poques hores abans.
En aquell moment el sospitós duia una bossa plena d'estris de pesca, un necesser amb un vestit de bany de dona, cremes i xancletes, entre altres articles, i a uns 15 metres es va localitzar una maleta oberta amb roba de dona escampada per terra sobre la qual no va saber donar explicacions, raó per la qual els agents van decomissar aquells objectes.
Menys de dues hores després, els agents el van tornar a localitzar quan passejava per un pàrquing observant l'interior dels cotxes i, sense adonar-se de la presència dels agents, va encastar una pedra contra la finestreta d'un vehicle, per la qual cosa el van detenir.