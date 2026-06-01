Detingut a Figueres (Girona) per 14 presumptes estafes informàtiques valorades en més de 23.000 euros

GIRONA 1 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 de maig a Figueres (Girona) un home de 22 anys per presumptament fer 14 estafes informàtiques que consistien a fer reintegraments fraudulents en caixers automàtics valorats en 23.150 euros, informa en un comunicat aquest dilluns.
El tipus d'estafa 'Relay Attacks' consisteix a contactar per SMS amb víctimes suplantant la identitat del departament de riscos del seu banc, donar un telèfon perquè truquin i expliquin que la seva aplicació està compromesa en termes de seguretat i n'instal·lin una altra, moment en què l'estafador entra a l'aplicació nova per capturar dades de les targetes de crèdit de la víctima.
Amb aquest mètode, va aconseguir connectar les targetes al seu mòbil per retirar diners, a més d'intentar-ho més vegades amb un valor de 6.280 euros.
La investigació continua oberta en espera de localitzar les altres persones afectades pel mateix tipus d'estafa.
El detingut, sense antecedents, va passar a disposició judicial l'endemà.